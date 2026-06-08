Nicole Pallado ha definito Paola Caruso “una straga” e ha detto che l’amore non le interessa. Le due sono concorrenti nella prima stagione di The 50 Italia su Prime Video, ma durante il programma non hanno sviluppato un rapporto amichevole.

Nicole Pallado e Paola Caruso hanno partecipato alla prima edizione di The 50 Italia, nuovo programma di Prime Video, tra le due non sembra essere nata un'amicizia durante il percorso che hanno condiviso. La Pallado infatti non ha riservato parole positive alla nota showgirl, nel podcast Tavolo Parcheggio l'ha duramente attaccata. Innanzitutto si è lamentata del fatto che sia stato dedicato troppo spazio alla Caruso e a Francesco Chiofalo, lei e Gianmarco invece non venivano ripresi quasi mai. Ad infastidirla è stato anche un montaggio in cui sembra che dica a Paola Caruso che lei è più sincera di Giancarlo Danto, cosa che lei in realtà non ha detto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paola Caruso nel mirino di Nicole Pallado: “È una straga. L’amore? Non le interessa”

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