Paola Caruso potrebbe essere eliminata dal Grande Fratello Vip durante la puntata di martedì 28 aprile. I sondaggi pubblicati nelle ultime ore la collocano tra i concorrenti più a rischio, alimentando le voci sulla sua possibile uscita dalla casa più spiata d’Italia. La decisione finale spetta al pubblico che ha espresso le proprie preferenze attraverso le modalità di voto attualmente in corso.

? Cosa sapere Paola Caruso rischia l'eliminazione dal Grande Fratello Vip nella puntata di martedì 28 aprile.. I sondaggi ForumFree indicano l'8,65% di voti per la concorrente contro il 35,90% di Alessandra.. Martedì 28 aprile 2026, verso le ore 22:00, il Grande Fratello Vip porterà in onda una puntata decisiva con Ilary Blasi, segnando l’unico appuntamento televisivo di questa settimana prima della pausa per la Festa dei lavoratori di venerdì 1 maggio. Il clima all’interno della Casa è diventato elettrico, alimentato da dinamiche che vanno ben oltre la semplice competizione per il premio finale. Mentre i dieci concorrenti rimasti si preparano al confronto, l’undicesimo occupante, Valeria Marini, ha innescato una serie di tensioni che hanno coinvolto diversi membri del cast.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip, tempesta Paola Caruso: i sondaggi la mettono nel mirino

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