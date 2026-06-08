Nicole Pallado dura con Paola Caruso dopo The 50 Italia | È una strega

Nicole Pallado ha commentato duramente Paola Caruso dopo la partecipazione a The 50 Italia. Durante il podcast ‘Tavolo Parcheggio’, Pallado ha descritto Caruso come “una strega” e ha fatto riferimenti su Giancarlo Danto. Le dichiarazioni sono state fatte nel corso di un episodio in cui Pallado ha parlato della sua esperienza nel programma. Nessun altro dettaglio sui commenti o sui motivi delle accuse è stato fornito.

Nicole Pallado rivolge duri attacchi a Paola Caruso dopo The 50 Italia. Nell’ultimo appuntamento del podcast ‘Tavolo Parcheggio’ Nicole Pallado, reduce dall’esperienza vissuta a The 50 Italia, si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che riguardano Paola Caruso e Giancarlo Danto. Nicole Pallado (Screen Ig @nicolepallado) Anche loro hanno partecipato al nuovo reality di Prime video dove sembravano essere alquanto in sintonia. L’intesa tra loro è stata subito palese, ci sono stati anche dei baci ma finito il programma la loro frequentazione si è interrotta subito. La Pallado, però, non ha mai creduto al loro flirt. A detta sua c’è stato un... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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