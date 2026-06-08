Paola Caruso ha annunciato di aver ritrovato l’amore con Fabio Talin, dopo diverse delusioni sentimentali. La showgirl ha spiegato il motivo della loro relazione, senza entrare nei dettagli. La coppia sembra molto affiatata e in crescita. La notizia è stata comunicata pubblicamente, suscitando interesse tra i follower. Caruso ha espresso soddisfazione per questa nuova fase della sua vita, evidenziando la felicità che prova con il partner attuale.

Paola Caruso in passato non è stata molto fortunata dal punto di vista sentimentale, sono state infatti tante le delusioni che ha provato ma da un po' ha ritrovato l'amore con Fabio Talin ed è davvero felice. Al fianco dell'imprenditore ha ritrovato felicità e serenità, lui ha sessant'anni ma a nessuno dei due importa della differenza d'età. Durante il suo percorso al Grande Fratello Vip più volte l'ex gieffina ha dedicato parole speciali al compagno e quando è tornata alla normale quotidianità ha detto che la loro relazione si è solidificata ancora di più. Tutti e due hanno sentito moltissimo la mancanza l'uno dell'altra, dopo il reality sono inseparabili. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paola Caruso e Fabio Talin a gonfie vele, lei lancio uno scoop: “Il motivo per cui ci sto insieme…”

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Paola Caruso e Fabio Talin una storia d'amore che supera le critiche

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