Paola Caruso ha condiviso su Facebook l’inizio di una relazione con un imprenditore di nome Fabio Talin. La notizia è stata resa pubblica alcuni mesi fa, senza ulteriori dettagli sulla loro storia o sui loro rapporti. Talin è noto per essere un uomo d’affari con un patrimonio considerevole. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei follower dell’ex bonas.

Paola Caruso ha annunciato attraverso un post su Facebook, qualche mese fa, l’inizio di una nuova storia d’amore con l’imprenditore Fabio Talin. “Non sai cosa la vita ti riserva, mai avrei pensato di iniziare questo 2026 con te! Ma eccoci qui insieme” queste le parole della giunonica bionda, che con tanto di selfie allo specchio insieme al fresco fidanzato, ha voluto aggiornare tutti i suoi seguaci sulla sua situazione sentimentale. Il sole torna a splendere per Paola, che proprio lo scorso maggio aveva annunciato la cancellazione delle nozze in programma con Gianmarco, suo fidanzato dell’epoca da circa due anni. Nel corso di un’intervista, la showgirl aveva raccontato di essersi trovata nel mezzo di una relazione a 4 e per questo motivo è voluta fuggire a gambe levate.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Fabio Talin, il ricco e nuovo compagno di Paola Caruso

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