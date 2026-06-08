Paola Caruso ha risposto alle accuse riguardanti la sua relazione con Fabio Talin, un imprenditore di 60 anni. La showgirl ha dichiarato di essere ancora coinvolta con lui, replicando alle polemiche sollevate sui social. La discussione è scoppiata dopo che sono circolate voci sulla loro relazione e sulle rispettive condizioni finanziarie. Caruso ha ribadito il suo legame con Talin, senza ulteriori dettagli.

Paola Caruso è tornata a parlare pubblicamente della sua relazione con l’imprenditore sessantenne Fabio Talin, finita al centro di diverse polemiche sui social. Alcuni utenti, infatti, hanno insinuato che la showgirl stia con lui solo per interesse economico, e hanno messo in luce anche la differenza d’età tra i due. Di fronte alle critiche, l’ex volto di “ Avanti un altro!” e del “ Grande Fratello Vip ” ha deciso di rispondere direttamente su Instagram, senza giri di parole. Nel suo video ha commentato così le accuse: “Leggo commenti che mi fanno sorridere, dicono che sto con lui perché è vecchio e ricco e che mi interessa solo la sua carta di credito “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vi do uno scoop: non è solo ricco, ma è anche ‘Rocco’…”: Paola Caruso replica alle accuse sulla sua relazione con Fabio Talin

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Chi è Fabio Talin, il ricco e nuovo compagno di Paola CarusoPaola Caruso ha condiviso su Facebook l’inizio di una relazione con un imprenditore di nome Fabio Talin.

“60enne, ricco e pure rocco”. Paola Caruso, polemiche sul nuovo fidanzato: chi èPaola Caruso, 60 anni, è tornata al centro dell’attenzione dopo aver condiviso dettagli sulla sua nuova relazione.

Temi più discussi: Paola Caruso accusata di stare col 60enne Talin solo perché ricco, la replica: Me la sto godendo; Paola Caruso difende il fidanzato Fabio Talin: Non è solo ricco. Rosicate; Paola Caruso difende il compagno dalle critiche; È ricco e anche…: la frase di Paola Caruso sul compagno di 60 anni in risposta alle critiche.

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