Paola Caruso ha risposto alle critiche sulla sua relazione con Fabio Talin, definendolo non solo ricco ma anche “rocco”. La showgirl ha commentato le accuse, invitando a “rosicare”, e ha deciso di non lasciar spazio alle polemiche. La sua replica arriva dopo che sono emerse discussioni pubbliche sulla coppia, ma Caruso ha scelto di difendere il rapporto senza ulteriori commenti.

L’amore sorride nuovamente a Paola Caruso e questa volta la showgirl non sembra intenzionata a lasciare spazio alle polemiche. Negli ultimi giorni, infatti, l’ex Bonas di Avanti un Altro è tornata al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni rilasciate sui social riguardo al fidanzato Fabio Talin. A scatenare il dibattito è stata una frase diventata rapidamente virale: “Non è solo ricco, è anche rocco. Rosicate”. Con queste parole, pronunciate in tono ironico e provocatorio, Paola Caruso ha risposto agli utenti che continuano a insinuare che la relazione con l’imprenditore sia legata esclusivamente al suo patrimonio economico. Da quando la coppia ha deciso di rendere pubblica la relazione, la curiosità dei fan è cresciuta costantemente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paola Caruso difende Fabio Talin: “Non è solo ricco, è anche rocco. Rosicate”

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Paola Caruso difende il compagno dalle critiche su Instagram

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