Panic room la fotografia dell' America post Torri Gemelle

Da liberoquotidiano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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PANIC ROOM La7  cinema   ore  23.25 Con Jodie Foster, Kristen Stewart e Forest Whitaker. Regia di  David Fincher. Produzione USA  2002.  Durata:  1 ora  e 48minuti LA TRAMA Madre (appena  divorziata)  e figlia  adolescente  s'installano  in un lussuoso appartamento di  Manhattan. Ma proprio  la  prima  notte di alloggio  piombano  sul posto tre  delinquenti  che  mirano alla  cassaforte  dell'ex  proprietario. Le due  donne  si rifugiano nella panic  room, una  stanza  blindata  e da lì  cercano  di resistere agli invasori. PERCHE' VEDERLO   Perché la  suspense  è  tanta e  magnificamente orchestrata  (Fincher è quello di "Seven"). Il   film è stato  girato l'anno  dopo le Torri Gemelle  e riflette bene  l'America   "in panic". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Panic room, la fotografia dell'America post Torri Gemelle
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