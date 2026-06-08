PANIC ROOM La7 cinema ore 23.25 Con Jodie Foster, Kristen Stewart e Forest Whitaker. Regia di David Fincher. Produzione USA 2002. Durata: 1 ora e 48minuti LA TRAMA Madre (appena divorziata) e figlia adolescente s'installano in un lussuoso appartamento di Manhattan. Ma proprio la prima notte di alloggio piombano sul posto tre delinquenti che mirano alla cassaforte dell'ex proprietario. Le due donne si rifugiano nella panic room, una stanza blindata e da lì cercano di resistere agli invasori. PERCHE' VEDERLO Perché la suspense è tanta e magnificamente orchestrata (Fincher è quello di "Seven"). Il film è stato girato l'anno dopo le Torri Gemelle e riflette bene l'America "in panic". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Panic room, la fotografia dell'America post Torri Gemelle

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