Flotilla Carotenuto M5s | mi hanno messo in una panic room e malmenato

Un deputato del Movimento 5 Stelle ha riferito di essere stato messo in una stanza sigillata e di aver subito delle percosse. La sua testimonianza riguarda un episodio avvenuto in acque internazionali, a circa 200 miglia nautiche da Gaza, mentre si dirigeva verso Port Said a causa di una tempesta imminente. L’interessato ha descritto la situazione come un sequestro, senza fornire dettagli su eventuali responsabilità o motivazioni. La vicenda è al momento oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti.

Roma, 21 mag. (askanews) – “Siamo stati sequestrati in acque internazionali, a 200 miglia nautiche da Gaza, mentre andavamo a Port Said per una tempesta in arrivo. Mi trovavo su una nave turca, sono stato sequestrato, bendato, costretto a una posizione orribile. Poi mi hanno trasferito in una nave prigione, mi hanno malmenato, spogliato e bagnato, ci hanno tolto le scarpe per farci passare la notte al freddo. Prima di portarci sul ponte, ci hanno fatto attraversare una ‘panic room’ dove siamo stati malmenati. Alcuni sono stati prima bagnati e poi colpiti con il teaser”. Lo ha raccontato, appena atterrato a Fiumicino, il deputato M5s, Dario Carotenuto, che si trovava a bordo di un’imbarcazione della Flotilla diretta a Gaza, bloccata dalla marina israeliana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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