Flotilla Carotenuto M5S rivela | Introdotti in una panic room e picchiati selvaggiamente da 3 energumeni - VIDEO

Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle ha raccontato di essere stato portato in una stanza sigillata, dove è stato aggredito da tre uomini. Ha mostrato un video che documenta il momento dell'aggressione, avvenuta durante un evento pubblico. L'esponente politico ha riferito di essere stato colpito più volte e di aver subito danni fisici. L'episodio si è verificato in un contesto di tensione, secondo quanto dichiarato, e la vicenda sta ora passando al vaglio delle autorità competenti.

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