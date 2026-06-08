Gianluigi Nuzzi ha criticato Francesco Dolci per aver fatto un’osservazione ironica sul telefonino bianco consegnato agli inquirenti. Nuzzi ha affermato che si dovrebbe evitare l’ironia in un contesto così grave, ricordando che una ragazza è stata uccisa. Dolci aveva commentato il telefonino, ma Nuzzi ha sottolineato l’inopportunità di tali commenti in una situazione di emergenza. La discussione si è svolta in pubblico, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Nel corso della nuova puntata di Dentro La Notizia Gianluigi Nuzzi ha dovuto richiamare all’ordine Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini con l’ipotesi di vilipendio di cadavere. Il conduttore lo ha incalzato sul telefono bianco recentemente consegnato dal 41enne agli inquirenti. L’impresario, ricordiamo, in precedenza affermava di non avere idea di dove conservasse il dispositivo. Quindi Nuzzi gli ha chiesto: “Dove lo aveva messo?”, e Dolci ha replicato: “Se lo dicessi qui gli spettatori non guarderebbero più le altre trasmissioni, quindi lasciamo spazio a tutti”. Il conduttore non ha gradito: “Respingo questa ironia, mi scusi, c’è una ragazza che è stata uccisa”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pamela Genini, Gianluigi Nuzzi sbotta contro Francesco Dolci: "Evitiamo ironia, una ragazza è stata uccisa"

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