Nuzzi parla delle cassette di sicurezza di Pamela Genini a Francesco Dolci | Non c' è niente contro di lei?

Francesco Dolci ha risposto a Gianluigi Nuzzi riguardo alle cassette di sicurezza di Pamela Genini, chiarendo alcuni aspetti legati alla loro presenza. Nuzzi aveva sollevato domande sulla possibile presenza di contenuti nelle cassette, chiedendo se ci fosse qualcosa di sospetto contro di lei. Dolci ha fornito spiegazioni sulle risposte date in merito alle cassette, senza fare riferimenti a dettagli personali o motivazioni.

Francesco Dolci allontana i sospetti di un suo ipotetico movente sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Dopo il ritrovamento di un capello biondo nella sua abitazione, l’ex fidanzato della 29enne vittima di femminicidio, la cui salma è stata decapitata, ha risposto al giornalista Gianluigi Nuzzi riguardo alle congetture di un suo coinvolgimento nel trafugamento per ragioni economiche. L’imprenditore, non indagato, ha assicurato che nelle cassette di sicurezza della modella non ci sarebbe nessun elemento riconducibile a lui. Il capello biondo a casa di Francesco Dolci I sospetti sulla profanazione di Pamela Genini Le domande sul...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Nuzzi parla delle cassette di sicurezza di Pamela Genini a Francesco Dolci: "Non c'è niente contro di lei?" Notizie correlate Tomba di Pamela Genini profanata, mamma attacca l'ex Francesco Dolci: "Ossessionato, lei diceva che era pazzo"Mentre si indaga per capire chi abbia profanato la salma di Pamela Genini, rubandone la testa, le persone che hanno amato la modella uccisa da... Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci parla di presunte minacce fatte da Gianluca Soncin alla compagnaSecondo quanto riferito da Francesco Dolci, prima del femminicidio di Milano Pamela Genini avrebbe ricevuto minacce dal fidanzato Gianluca Soncin,... Aggiornamenti e dibattiti Nuzzi parla delle cassette di sicurezza di Pamela Genini a Francesco Dolci: Non c'è niente contro di lei?Le risposte di Francesco Dolci a Gianluigi Nuzzi sulle cassette di sicurezza di Pamela Genini: l'ipotesi della pista economica sulla profanazione ... virgilio.it Testa di Pamela Genini, Francesco Dolci parla del capello biondo che potrebbe essere di Francesca PizzolanteFrancesco Dolci afferma che il capello biondo ritrovato in casa non apparterebbe a Pamela Genin ma alla giornalista Francesca Pizzolante ... virgilio.it