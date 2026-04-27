Pamela Genini l’ex fidanzato Francesco Dolci si presenta in Procura | consegnato un elenco di contatti della ragazza

L'ex fidanzato di Pamela Genini si è recato questa mattina in Procura, portando con sé un elenco di contatti della ragazza. La visita si è svolta senza dichiarazioni alla stampa e non sono state fornite ulteriori informazioni sui motivi dell'incontro. La procura ha confermato di aver ricevuto la documentazione e di averla acquisita agli atti. La vicenda è al momento sotto l'esame degli inquirenti.

Bergamo, 27 aprile 2026 – L'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si è presentato spontaneamente questa mattina in Procura a Bergamo, accompagnato dal suo avvocato Eleonora Prandi, e ha depositato una memoria in cui sarebbero elencati alcuni nomi di persone che avevano avuto a che fare con Pamela. La 29enne, uccisa a Milano da Gianluca Soncin nel 2025, era tornata all’onore della cronaca dopo che la sua tomba è stata profanata e la sua testa asportata nel cimitero di Strozza. https:www.ilgiorno.itbergamocronacapamela-genini-artwn79o Tappa lampo. Nello specifico Dolci, in questa sua tappa lampo in Procura, non si sarebbe intrattenuto con nessun magistrato limitandosi a consegnare il materiale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci si presenta in Procura: consegnato un elenco di contatti della ragazza Notizie correlate Pamela Genini, Francesco Dolci si presenta in procura a Bergamo e deposita una memoriaL'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si è presentato spontaneamente in procura a Bergamo, accompagnato dal suo avvocato Eleonora Prandi,... Pamela Genini, ascoltato l'ex fidanzato Francesco Dolci: "Sono stato minacciato, episodi legati alla decapitazione della salma"Nelle ultime ore è stato ascoltato nuovamente Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima, che da mesi si presenta spontaneamente in caserma. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, la verità dell'ex Francesco Dolci Video; Tomba di Pamela Genini profanata: trovato un capello biondo a casa dell'ex; Femminicidio di Pamela Genini, Francesco Dolci risponde alle accuse della madre: le chat contro l'ex; Pamela Genini, un video riprende un uomo vicino al cimitero: indagini in corso. Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci si presenta in Procura: consegnato un elenco di contatti della ragazzaL’ex compagno della 29enne, uccisa nel 2025 da Gianluca Soncin e il cui corpo è stato profanato a marzo, ha portato agli inquirenti una memoria che potrebbe essere importante per far luce sul caso di ... ilgiorno.it Pamela Genini, l'ex fidanzato Francesco Dolci a sorpresa in Procura: il motivo. L'amica: «La testa staccata da chi non sa gestire il distacco»Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, si è presentato spontaneamente in Procura a Bergamo accompagnato dal suo avvocato lunedì mattina. Il motivo sarebbe portare le ... leggo.it Pamela Genini, la salma profanata. L'appello della mamma: «Ridammi mia figlia» x.com Francesco Dolci: «Per Pamela Genini in sette anni ho speso 400mila euro». Le analisi sul capello trovato, di chi è - facebook.com facebook