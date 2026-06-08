Palestrina Estate Prenestina 2026 Un cartellone ricco tra tradizione cultura e spettacolo Collaborazione tra Comitati organizzatori Comune e Pro-Loco

Da cronachecittadine.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'edizione 2026 dell'Estate Prenestina a Palestrina si svolgerà da giugno a settembre nel centro storico. Il programma prevede eventi di tradizione, cultura e spettacolo, organizzati da un accordo tra i comitati locali, il Comune e la Pro-Loco.

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Cronache Cittadine PALESTRINA presenta l’edizione 2026 dell’Estate Prenestina, un programma ampio e variegato che, da Giugno a Settembre, animerà il centro storico L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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