L'edizione 2026 dell'Estate Prenestina a Palestrina si svolgerà da giugno a settembre nel centro storico. Il programma prevede eventi di tradizione, cultura e spettacolo, organizzati da un accordo tra i comitati locali, il Comune e la Pro-Loco.

Cronache Cittadine PALESTRINA presenta l’edizione 2026 dell’Estate Prenestina, un programma ampio e variegato che, da Giugno a Settembre, animerà il centro storico L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Palestrina. Estate Prenestina 2026. Un cartellone ricco tra tradizione, cultura e spettacolo. Collaborazione tra Comitati organizzatori, Comune e Pro-Loco

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