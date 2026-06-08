Palestrina Blitz antidroga in un fortino dello spaccio Arrestata una donna e denunciato il corriere della droga Impegnati Polizia di Stato Carabinieri e una Unità Cinofila della Polizia Locale di Ciampino
Nell’ambito di un’operazione antidroga a Palestrina, la Polizia di Stato, i Carabinieri e un’Unità Cinofila della Polizia Locale di Ciampino hanno arrestato una donna e denunciato un uomo ritenuto corriere. L’intervento è stato condotto in un'area considerata uno dei punti di riferimento dello spaccio locale. Durante l’operazione sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e strumenti utilizzati per il trasporto e la distribuzione della droga.
Cronache Cittadine PALESTRINA – Una importante operazione antidroga è stata portata a termine nella giornata di ieri, 7 Giugno, a cura degli L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Notizie e thread social correlati
Lotta allo spaccio di droga, arriva un'unità cinofila per la Polizia Locale. Rinviato per ora l'utilizzo del taserLa Polizia locale di Ravenna ha introdotto un’unità cinofila dedicata al contrasto dello spaccio di droga.
Blitz antidroga a Santa Maria Capua Vetere: la Polizia di Stato smantella una base di spaccioDurante un blitz a Santa Maria Capua Vetere, la Polizia di Stato ha sequestrato una base di spaccio.
Blitz antidroga della polizia, arrestate sei persone in Barriera di Milano e AuroraIl primo intervento è avvenuto nel quartiere Barriera di Milano, dove gli agenti, insospettiti dal viavai di persone davanti a un palazzo, hanno effettuato un controllo e individuato tre uomini ... rainews.it
Blitz antidroga tra i palazzi di Tor Bella Monaca: dosi nascoste nell’ascensore, decisivo il cane FaroOperazione della polizia in via dell’Archeologia a Roma: quattro arresti tra vedette e pusher. Le dosi erano nascoste nella tromba dell’ascensore, scovate dal cane antidroga. Tra i porticati di via ... fanpage.it