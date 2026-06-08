Palestrina Blitz antidroga in un fortino dello spaccio Arrestata una donna e denunciato il corriere della droga Impegnati Polizia di Stato Carabinieri e una Unità Cinofila della Polizia Locale di Ciampino

Notizia in breve

Nell’ambito di un’operazione antidroga a Palestrina, la Polizia di Stato, i Carabinieri e un’Unità Cinofila della Polizia Locale di Ciampino hanno arrestato una donna e denunciato un uomo ritenuto corriere. L’intervento è stato condotto in un'area considerata uno dei punti di riferimento dello spaccio locale. Durante l’operazione sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e strumenti utilizzati per il trasporto e la distribuzione della droga.