Durante un blitz a Santa Maria Capua Vetere, la Polizia di Stato ha sequestrato una base di spaccio. Nel corso dell’operazione, un uomo di 57 anni è stato deferito in stato di libertà. È accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagato ha precedenti specifici. L’intervento ha portato al sequestro di droga e alla disarticolazione di un punto di vendita.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato di Caserta ha deferito in stato di libertà un cittadino italiano di 57 anni, con precedenti specifici, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L’attività investigativa è scaturita da informazioni ritenute attendibili circa la prosecuzione di un’attività di spaccio all’interno di un’abitazione situata in via del Lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Blitz antidroga a Santa Maria Capua Vetere: la Polizia di Stato smantella una base di spaccio

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