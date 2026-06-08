Palestra sempre più in orbita Inter | l’Atalanta accelera per Savona

L'Atalanta ha avviato trattative per acquistare il giovane esterno Palestra dall'Inter. La società bergamasca si muove sul mercato in vista di una possibile cessione. Non sono stati resi noti dettagli economici o tempistiche. La trattativa è ancora in fase preliminare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte. La possibile operazione coinvolge principalmente l'aspetto contrattuale e le modalità di trasferimento.

di Alberto Petrosilli I bergamaschi si muovono sul mercato in vista di una possibile cessione del giovane esterno Palestra ai nerazzurri. La situazione legata a Marco Palestra, da settimane nel mirino dell’ Inter, continua a evolversi. La trattativa tra il club nerazzurro e l’ Atalanta non ha registrato passi avanti significativi negli ultimi giorni, ma l’impressione è che lo stallo possa essere soltanto temporaneo. Da entrambe le parti resta infatti la volontà di trovare una soluzione e non è escluso che presto l’Inter possa presentare un nuovo rilancio economico per avvicinarsi alle richieste della società bergamasca. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nel frattempo, l’Atalanta si sta già guardando intorno per non farsi trovare impreparata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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