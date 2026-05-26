L’Inter ha avviato i primi contatti con l’Atalanta per acquistare Marco Palestra, esterno proveniente dal Cagliari e di proprietà dell’Atalanta. La società nerazzurra sta accelerando le trattative per bloccare il talento azzurro, che ha avuto una stagione di alto livello in Serie A. La trattativa è in fase iniziale, con l’Inter che cerca di definire l’accordo e di portare il giocatore in rosa.

L’ Inter ha deciso di muoversi con decisione per assicurarsi le prestazioni sportive di Marco Palestra, l’esterno di proprietà dell’ Atalanta reduce da una stagione di altissimo livello in Serie A con la maglia del Cagliari. Come rivelato da un’anticipazione giornalistica della Gazzetta dello Sport, il club milanese ha scelto di accelerare i tempi per l’acquisto del calciatore ventunenne, indipendentemente da quelle che saranno le evoluzioni legate al futuro professionale di Denzel Dumfries e alla gestione della sua clausola rescissoria. Il forte interesse dei campioni d’Italia ha già superato la fase di semplice monitoraggio, spingendo i vertici del club di Viale della Liberazione a muovere i primi passi ufficiali per anticipare le mosse delle altre concorrenti e blindare uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico italiano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter accelera per Marco Palestra: Marotta avvia i primi contatti con l’Atalanta per bloccare il talento azzurro

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