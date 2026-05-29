L’Inter ha avviato trattative per ingaggiare Marco Palestra, considerato un rinforzo per la corsia laterale destra. Sul tavolo dell’Atalanta c’è anche una proposta con la carta Frattesi come possibile elemento di scambio. La società nerazzurra sta cercando di accelerare le negoziazioni per definire l’affare prima dell’inizio della prossima stagione.

L’ Inter ha individuato in Marco Palestra il profilo ideale per rinforzare la corsia laterale destra in vista della prossima stagione calcistica. La dirigenza di viale Liberazione intende muoversi con largo anticipo per assicurarsi le prestazioni del promettente difensore, tenendo in forte considerazione l’incertezza legata alla permanenza a Milano di Denzel Dumfries, il cui futuro in maglia nerazzurra rimane tuttora da decifrare. Per superare le resistenze del club orobico e sbaragliare la concorrenza, l’ Inter è pronta a mettere sul piatto della bilancia una contropartita tecnica di assoluto spessore all’interno di una trattativa complessa ma strategicamente vantaggiosa per entrambe le società. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter accelera per Marco Palestra: sul tavolo dell’Atalanta c’è la carta Frattesi per sbloccare l’affare

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