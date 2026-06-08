Palestina | l’UE inietta 400 milioni per le imprese locali
L’Unione Europea ha annunciato un investimento di 400 milioni di euro destinato alle imprese locali in Palestina. Di questi, 395 milioni saranno distribuiti alle piccole e medie imprese attraverso cinque banche selezionate. Le banche incaricate avranno il compito di erogare i crediti, ma non sono stati resi noti i dettagli sul processo di distribuzione o sui criteri di selezione delle aziende beneficiarie.
Come arriveranno i 395 milioni alle piccole imprese locali?. Quali sono le cinque banche incaricate di distribuire il credito?. Perché solo 2,1 milioni sono destinati all'assistenza tecnica?. Cosa serve per evitare che i fondi restino bloccati nelle banche?.? In Breve 395 milioni destinati a 5 banche locali per sostenere micro e piccole imprese.. 2,1 milioni di euro stanziati per programmi di assistenza tecnica specifica.. Piano pluriennale da 1,6 miliardi di euro approvato dall'UE nell'aprile 2025.. Totale aiuti UE tra prestiti e sovvenzioni pari a 740 milioni da ottobre 2023.. L’Europa attiva i 400 milioni per le imprese palestinesi: ecco come si muovono i fondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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