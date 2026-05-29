Via Francigena | fondi UE fino a 25.000€ per le imprese locali

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le microimprese lungo la Via Francigena possono ricevere fino a 25.000 euro di fondi europei. La procedura di richiesta è semplificata, senza complicazioni burocratiche. Il nuovo meccanismo lump sum finanzierà servizi specifici legati alla promozione e allo sviluppo locale. Le aziende interessate devono presentare domanda entro i termini stabiliti. I fondi sono destinati a sostenere attività imprenditoriali e iniziative di valorizzazione del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come possono le microimprese ottenere 25.000 euro senza complicata burocrazia?. Quali servizi specifici finanzierà il nuovo meccanismo lump sum?. Perché il turismo lento distribuisce la ricchezza in modo diverso?. Chi sono i nuovi operatori che beneficeranno dei fondi europei?.? In Breve Scadenza fondi Detour fissata al 1 giugno 2026 per il tratto Pavia-Roma.. Meccanismo lump sum semplifica l'erogazione per microimprese e realtà familiari locali.. Flusso di 60.000 camminatori genera impatto economico superiore a 25 milioni di euro.. Formazione professionale per 34 aziende italiane tra gennaio e aprile 2026.. Entro il 1 giugno... 🔗 Leggi su Ameve.eu

via francigena fondi ue fino a 250008364 per le imprese locali
© Ameve.eu - Via Francigena: fondi UE fino a 25.000€ per le imprese locali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Energia: l’UE sblocca i fondi per le imprese, aiuti fino al 2026La Commissione Europea ha approvato il quadro Metsaf, che consente agli Stati membri di fornire aiuti alle imprese fino al 2026.

Leggi anche: Sicurezza sul lavoro: 10.000 ore per proteggere le imprese locali

Argomenti più discussi: Con la Via Francigena si rigenerano le aree interne; VFS 22 Casalbore - Celle di San Vito (Via Francigena Sud) • Escursione ...; L’Alta Tuscia prova a ripartire da Proceno: il Pnrr, la Francigena e la scommessa (difficile) della rigenerazione; Gaeta, gli studenti alla Fiera dell'ergonomia dei cammini.

via francigena via francigena fondi ueCon la Via Francigena si rigenerano le aree interneLunedì 1 giugno scade la call per Detour, il progetto europeo dedicato ai piccoli operatori del turismo lento nel tratto da Pavia a Roma dello storico itinerario ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web