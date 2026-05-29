Via Francigena | fondi UE fino a 25.000€ per le imprese locali
Le microimprese lungo la Via Francigena possono ricevere fino a 25.000 euro di fondi europei. La procedura di richiesta è semplificata, senza complicazioni burocratiche. Il nuovo meccanismo lump sum finanzierà servizi specifici legati alla promozione e allo sviluppo locale. Le aziende interessate devono presentare domanda entro i termini stabiliti. I fondi sono destinati a sostenere attività imprenditoriali e iniziative di valorizzazione del territorio.
? Punti chiave Come possono le microimprese ottenere 25.000 euro senza complicata burocrazia?. Quali servizi specifici finanzierà il nuovo meccanismo lump sum?. Perché il turismo lento distribuisce la ricchezza in modo diverso?. Chi sono i nuovi operatori che beneficeranno dei fondi europei?.? In Breve Scadenza fondi Detour fissata al 1 giugno 2026 per il tratto Pavia-Roma.. Meccanismo lump sum semplifica l'erogazione per microimprese e realtà familiari locali.. Flusso di 60.000 camminatori genera impatto economico superiore a 25 milioni di euro.. Formazione professionale per 34 aziende italiane tra gennaio e aprile 2026.. Entro il 1 giugno... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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