Via Francigena | fondi UE fino a 25.000€ per le imprese locali

Notizia in breve

Le microimprese lungo la Via Francigena possono ricevere fino a 25.000 euro di fondi europei. La procedura di richiesta è semplificata, senza complicazioni burocratiche. Il nuovo meccanismo lump sum finanzierà servizi specifici legati alla promozione e allo sviluppo locale. Le aziende interessate devono presentare domanda entro i termini stabiliti. I fondi sono destinati a sostenere attività imprenditoriali e iniziative di valorizzazione del territorio.