Palermo | la quotidianità diventa comfort photo ai Cantieri culturali

Come può un dettaglio invisibile trasformare uno scatto in memoria?. Cosa rende una foto quotidiana capace di emozionare come cibo?. Quale segreto nasconde il punctum per colpire l'anima dello spettatore?. Perché queste immagini potrebbero servire agli archeologi del futuro?.? In Breve Inaugurazione venerdì 12 giugno ore 17 presso i Cantieri culturali di via Paolo Gili 4. Partecipano Giovanni Franco, Giuseppe Rizzutto di Assostampa e Roberto Ginex di Inpgi. L'evento si svolge nella nuova sede dell'Associazione Siciliana della Stampa. L'opera utilizza i concetti di studium e punctum per narrare la realtà. Massimiliano Ferro porta la quotidianità tra i vicoli della Zisa con una mostra ai Cantieri culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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