Storie umanità dialoghi | ai Cantieri culturali della Zisa torna il festival Sud

Il 20 maggio 2026, nei Cantieri culturali della Zisa, si terrà la seconda edizione del Festival S.U.D., organizzato dal Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. La manifestazione si concentrerà su storie, umanità e dialoghi, coinvolgendo diversi artisti e partecipanti. La programmazione prevede eventi e incontri che si svolgeranno nel corso di alcuni giorni. La partecipazione è aperta a pubblico e studenti e si svolge in un luogo storico della città.

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