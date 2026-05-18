Storie umanità dialoghi | ai Cantieri culturali della Zisa torna il festival Sud

Da palermotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio 2026, nei Cantieri culturali della Zisa, si terrà la seconda edizione del Festival S.U.D., organizzato dal Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. La manifestazione si concentrerà su storie, umanità e dialoghi, coinvolgendo diversi artisti e partecipanti. La programmazione prevede eventi e incontri che si svolgeranno nel corso di alcuni giorni. La partecipazione è aperta a pubblico e studenti e si svolge in un luogo storico della città.

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Prenderà il via il 20 maggio 2026 la seconda edizione del Festival S.U.D., manifestazione organizzata dal Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. L’apertura avverrà al cinema De Seta alle 9.30 con i saluti di Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo, di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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