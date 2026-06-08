Il concerto di Jovanotti a Palermo si è svolto il 29 agosto alla Favorita, dove l’artista ha portato sul palco una serie di ospiti speciali. La serata ha visto esibirsi vari artisti, coinvolti in performance live insieme a Jovanotti, creando un evento musicale con più interventi sul palco. La line-up completa comprende diversi musicisti e cantanti, anche se non sono stati rivelati i nomi specifici degli ospiti.

? Domande chiave? In Breve Jovanotti porta il Jova Summer Party all’Ippodromo La Favorita il 29 e 30 agosto. Il 29 e il 30 agosto l’Ippodromo La Favorita di Palermo ospiterà le date siciliane del Jova Summer Party 2026 con una line up che punta sulla varietà musicale. L’evento vedrà la partecipazione di Jimmy Sax come ospite speciale in entrambe le serate. L’artista aprirà i concerti con un set di brani celebri per poi salire sul palco insieme a Lorenzo Jovanotti. Un mix di generi e ritmi per le due serate palermitane. La programmazione del 29 agosto prevede un pomeriggio e una serata caratterizzati da diverse personalità musicali. Tra gli artisti che saliranno sul palco figurano Albert Marzinotto, Ana Carla Maza e Venerus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Palermo, Jovanotti accende La Favorita: ecco la line up completa

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