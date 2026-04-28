Per la sua sedicesima edizione, Rock in Roma si prepara ad accogliere nuovamente numerosi artisti con una line-up completa, tra cui il gruppo ATEEZ, considerato una delle novità di questa edizione. Il festival si conferma come un evento musicale di rilievo, capace di integrarsi con il tessuto urbano e le tradizioni della città, diventando un appuntamento fisso delle estati romane. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e con un programma ricco di spettacoli.

Alla sua sedicesima edizione, Rock in Roma non è più soltanto un festival: è un dispositivo culturale che, anno dopo anno, ha imparato a dialogare con la città fino a diventarne parte integrante, quasi un’estensione naturale delle sue notti estive. Nato e cresciuto nella Capitale, ha attraversato trasformazioni profonde senza mai perdere il proprio asse identitario, costruendo un equilibrio raro tra ambizione internazionale e radicamento locale. Roma, in questo scenario, non è semplice sfondo ma protagonista attiva: un hub che si inserisce stabilmente nei circuiti globali dei grandi tour, capace di attrarre produzioni sempre più complesse e pubblici sempre più trasversali.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rock in Roma 2026: la line up completa (e la mossa che cambia tutto si chiama ATEEZ)

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