Palazzo Frizzoni assegna i lotti per il trattamento di indifferenziato e organico | appalti da oltre 6 milioni fino al 2029

Il Comune ha assegnato i contratti per il trattamento di rifiuti indifferenziati e organici, con un valore totale superiore a 6 milioni di euro. Gli appalti coprono il periodo fino al 2029. La gestione dei servizi di raccolta e trattamento entrerà in vigore dal primo gennaio 2027. La decisione riguarda i lotti di trattamento e le modalità di affidamento di questi servizi.

Bergamo. Prosegue il percorso del Comune verso l’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. Palazzo Frizzoni ha concluso le procedure di gara per due dei tre lotti previsti, assegnando il trattamento dell’indifferenziato e della frazione organica per il triennio 2027-2029. Con due determinazioni della Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità è stato aggiudicato il Lotto 2, dedicato al trattamento dei rifiuti urbani non differenziati, ad A2A Ambiente Spa. Il valore complessivo dell’affidamento ammonta a circa 4 milioni di euro, Iva esclusa, per i tre anni di servizio. Alla procedura ha partecipato solo un operatore, che ha presentato un ribasso dello 0,37% rispetto alla base d’asta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Palazzo di Giustizia: "Carenze di organico fino al 50 per cento"

Napoli, è fatta per il rinnovo di Rrahmani: contratto fino al 2029 a 3,8 milioni a stagioneIl difensore albanese ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2029, con un ingaggio di 3,8 milioni di euro a stagione.

Corteo per Gaza, i manifestanti entrano a Palazzo Frizzoni. La sindaca Carnevali: Atto grave e intollerabilePartita da Porta Nuova la manifestazione si è diretta verso il Comune dove un gruppo ha sfondato il cordone di sicurezza e si è introdotto nel cortile Bergamo. Sono entrati nel cortile sfondando il ... bergamonews.it

Bergamo, presidio per la Palestina: i manifestanti entrano a Palazzo Frizzoni. La sindaca Carnevali: Atto grave e intollerabileDiversi manifestanti anche stasera, mercoledì 8 ottobre, si sono ritrovati a Bergamo per manifestare per la Palestina. Si sono dati appuntamento in circa 300 a Porta Nuova, poi hanno sfilato lungo via ... bergamo.corriere.it