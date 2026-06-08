Palazzo Frizzoni assegna i lotti per il trattamento di indifferenziato e organico | appalti da oltre 6 milioni fino al 2029

Da bergamonews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune ha assegnato i contratti per il trattamento di rifiuti indifferenziati e organici, con un valore totale superiore a 6 milioni di euro. Gli appalti coprono il periodo fino al 2029. La gestione dei servizi di raccolta e trattamento entrerà in vigore dal primo gennaio 2027. La decisione riguarda i lotti di trattamento e le modalità di affidamento di questi servizi.

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Bergamo. Prosegue il percorso del Comune verso l’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. Palazzo Frizzoni ha concluso le procedure di gara per due dei tre lotti previsti, assegnando il trattamento dell’indifferenziato e della frazione organica per il triennio 2027-2029. Con due determinazioni della Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità è stato aggiudicato il Lotto 2, dedicato al trattamento dei rifiuti urbani non differenziati, ad A2A Ambiente Spa. Il valore complessivo dell’affidamento ammonta a circa 4 milioni di euro, Iva esclusa, per i tre anni di servizio. Alla procedura ha partecipato solo un operatore, che ha presentato un ribasso dello 0,37% rispetto alla base d’asta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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