"Tra il grave e il ridicolo". La sintesi più ficcante della situazione, l’ha offerta ieri mattina il presidente del tribunale Giovanni Trerè in apertura dell’incontro in corte d’assise con giornalisti e avvocati per parlare delle carenze (strutturali ma soprattutto del personale amministrativo ) che stanno affliggendo la macchina giustizia a Ravenna. Allo stesso tavolo - e nella stessa barca - il procuratore capo Daniele Barberini e la presidente dell’ordine provinciale degli avvocati, Paola Carpi. "Volutamente siamo in assise - ha insistito Trerè -: l’impianto elettrico si è rotto. Tutto il resto non è a norma: servirebbero lavori di ripristino chiesti al ministero e a Bologna negli anni scorsi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palazzo di Giustizia: "Carenze di organico fino al 50 per cento"

Notizie correlate

Giustizia, in Friuli Venezia Giulia carenze di organico "fino all'83%"Una regione dove l'amministrazione della giustizia è “virtuosa”, a dispetto dei “vuoti di organico dei magistrati” e della “drammatica carenza di...

Inaugurazione anno giudiziario, De Mauro: “La giustizia rischia di essere negata per carenze di organico”Il presidente dell’Ordine degli avvocati ha sollevato i problemi cronici del sistema giudiziario.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Palazzo di Giustizia: Carenze di organico fino al 50 per cento; Carenza di personale e aule a rischio chiusura nel Tribunale, così la giustizia cola a picco: Siamo in condizioni disperate; Il Tribunale a Terni un servizio indispensabile per il territorio; Tribunali di Terni e Spoleto a rischio chiusura, la proposta ANM che taglia 87 uffici giudiziari: la mobilitazione del territorio.

Palazzo di Giustizia: Carenze di organico fino al 50 per centoPer il tribunale e la procura sono a rischio i servizi essenziali. Sindaco e presidente della Provincia solleciteranno il ministero. ilrestodelcarlino.it

Aula gremita per la cerimonia di insediamento della nuova guida del palazzo di Giustizia che conosce già molte bene la realtà del Vibonese e tutte le sue criticità. Le prime parole: «Più magistrati per un territorio che ha fame di giustizia» - facebook.com facebook