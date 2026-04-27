Il difensore albanese ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2029, con un ingaggio di 3,8 milioni di euro a stagione. La società ha già avviato le trattative per il rinnovo di altri giocatori chiave, inserendo il rinnovo di Rrahmani tra le priorità della pianificazione per la prossima stagione. Le discussioni tra le parti sono in corso e il nuovo accordo è stato ufficializzato in queste ore.

Il Napoli sta già saggiamente programmando la prossima stagione, sia lato acquisti sia lato rinnovi per i pilastri della squadra. Tra questi spunta sicuramente Rrahmani, ormai leader della retroguardia azzurra. La società ha deciso di tenerselo stretto. Ne parla Nicolò Schira su YouTube. Napoli, fatta per il rinnovo di Rrahmani. Riporta Schira: Il Napoli ha blindato Rrahmani: sono stati firmati i documenti, manca solo l’annuncio che arriverà a Champions aritmetica conquistata. Contratto fino al 2029 a 3,8 milioni di euro a stagione. Il kosovaro aveva diverse proposte da Arabia, Turchia e Inghilterra. Sul centrocampo: Il Napoli sta intensificando i contatti per Ríos: c’era uno scout a vederlo nelle partite del Benfica, sempre promosso, piace tantissimo a Manna e fu colpito dal partitone che fece in Benfica-Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, è fatta per il rinnovo di Rrahmani: contratto fino al 2029 a 3,8 milioni a stagione

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