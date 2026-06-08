Paglieta | pupazzi e favole per il saluto alle scuole
A Paglieta si svolge un evento dedicato ai bambini, con spettacoli di pupazzi e narrazioni di favole per salutare le scuole. Sono previste rappresentazioni teatrali con pupazzi in gommapiuma, gestite da operatori specializzati. Le attività mirano a coinvolgere gli studenti attraverso storie e personaggi, contribuendo a un momento di condivisione e svago. Le iniziative sono organizzate presso strutture teatrali locali e sono rivolte alle scuole della zona.
Come cambierà la percezione della realtà attraverso la favola di Fedro?. Chi curerà l'animazione con i pupazzi in gommapiuma al teatro?. Quali orari sono stati stabiliti per i diversi plessi scolastici?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio il teatro comunale per l'evento?.? In Breve Spettacolo con Fabio Di Cocco del Teatro del Giardino mercoledì 9 giugno.. Primo turno dalle 9.30 alle 11 per infanzia e primaria Collemici.. Secondo turno dalle 11 alle 12.30 per primaria Paglieta Capoluogo.. Rilettura della favola di Fedro tramite pupazzi in gommapiuma.. Mercoledì 9 giugno a Paglieta: il teatro comunale accoglie gli studenti per la chiusura dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Pistoia capitale italiana del libro: aprile, quanti eventi. Dal Festival del Giallo alle favole al telefonoA Pistoia si svolgono numerosi eventi dedicati al mondo del libro durante il mese di aprile.
Partono i lavori alle scuole. Cantieri a San Vito e alle GrazieSono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole di Recanati, con interventi che riguardano la scuola primaria San Vito e il plesso...