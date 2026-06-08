Paglieta | pupazzi e favole per il saluto alle scuole

Notizia in breve

A Paglieta si svolge un evento dedicato ai bambini, con spettacoli di pupazzi e narrazioni di favole per salutare le scuole. Sono previste rappresentazioni teatrali con pupazzi in gommapiuma, gestite da operatori specializzati. Le attività mirano a coinvolgere gli studenti attraverso storie e personaggi, contribuendo a un momento di condivisione e svago. Le iniziative sono organizzate presso strutture teatrali locali e sono rivolte alle scuole della zona.