Paglieta | pupazzi e favole per il saluto alle scuole

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Paglieta si svolge un evento dedicato ai bambini, con spettacoli di pupazzi e narrazioni di favole per salutare le scuole. Sono previste rappresentazioni teatrali con pupazzi in gommapiuma, gestite da operatori specializzati. Le attività mirano a coinvolgere gli studenti attraverso storie e personaggi, contribuendo a un momento di condivisione e svago. Le iniziative sono organizzate presso strutture teatrali locali e sono rivolte alle scuole della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come cambierà la percezione della realtà attraverso la favola di Fedro?. Chi curerà l'animazione con i pupazzi in gommapiuma al teatro?. Quali orari sono stati stabiliti per i diversi plessi scolastici?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio il teatro comunale per l'evento?.? In Breve Spettacolo con Fabio Di Cocco del Teatro del Giardino mercoledì 9 giugno.. Primo turno dalle 9.30 alle 11 per infanzia e primaria Collemici.. Secondo turno dalle 11 alle 12.30 per primaria Paglieta Capoluogo.. Rilettura della favola di Fedro tramite pupazzi in gommapiuma.. Mercoledì 9 giugno a Paglieta: il teatro comunale accoglie gli studenti per la chiusura dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

paglieta pupazzi e favole per il saluto alle scuole
© Ameve.eu - Paglieta: pupazzi e favole per il saluto alle scuole
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pistoia capitale italiana del libro: aprile, quanti eventi. Dal Festival del Giallo alle favole al telefonoA Pistoia si svolgono numerosi eventi dedicati al mondo del libro durante il mese di aprile.

Partono i lavori alle scuole. Cantieri a San Vito e alle GrazieSono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole di Recanati, con interventi che riguardano la scuola primaria San Vito e il plesso...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web