Pistoia capitale italiana del libro | aprile quanti eventi Dal Festival del Giallo alle favole al telefono

A Pistoia si svolgono numerosi eventi dedicati al mondo del libro durante il mese di aprile. Tra le manifestazioni in programma ci sono il Festival del Giallo e una mostra dedicata alle favole al telefono, con diverse iniziative che coinvolgono autori, editori e lettori locali e nazionali. La città si conferma come capitale italiana del libro per tutto il mese, con appuntamenti distribuiti lungo le settimane di aprile.

Pistoia, 31 marzo 2026 – Dal Festival del Giallo alla graphic novel sulla poetessa pastora Beatrice passando per la biografia di Oriana Fallaci nel ventennale della scomparsa e, ancora, le sfide della cittadinanza consapevole nel tempo dell'Ia: è il programma di eventi ad aprile di Pistoia capitale italiana del libro 2026. Il mese si apre il 2 aprile con la Giornata del libro dedicata ai più piccoli: Pistoia la celebra con diversi eventi alla Biblioteca San Giorgio e in altri spazi. Il 9 e 10 aprile invece, all'auditorium Tiziano Terzani, Supercharged Ai, convegno sull'Intelligenza artificiale e la cittadinanza consapevole. L'11 aprile, nella sede dell'editore Metilene, in programma poi la presentazione della graphic novel 'Dell'amore e della natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia capitale italiana del libro: aprile, quanti eventi. Dal Festival del Giallo alle favole al telefono Articoli correlati Pistoia capitale italiana del libro 2026 e Pinocchio vanno a braccetto alla Borsa del turismoPistoia, 11 febbraio 2026 – Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 si presenta come destinazione d’eccellenza alla Bit, la Borsa Internazionale del... Pistoia Capitale Italiana del Libro alla Borsa Internazionale di TurismoPistoia Capitale Italiana del Libro (CIDL26) si presenta come destinazione d’eccellenza alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a... Contenuti utili per approfondire su Dal Festival del Temi più discussi: I grandi eventi dell’estate pistoiese dal 2 al 10 luglio 2026 in piazza del Duomo con la 45esima edizione Pistoia Blues Festival; Giallo Pistoia Il Festival 2026; Eventi e Incontri nel mese di Aprile 2026; Pistoia Blues, un festival intenso tra musica d’autore e ospiti internazionali. Pistoia capitale del libro, ad aprile da Beatrice poetessa pastora a Oriana FallaciDal Festival del Giallo alla graphic novel sulla poetessa pastora Beatrice passando per la biografia di Oriana Fallaci nel ventennale della scomparsa e, ancora, le sfide della cittadinanza consapevole ... ansa.it Pistoia Capitale del Libro: ad aprile tra Fallaci, giallo e intelligenza artificialePistoia Capitale del Libro celebra aprile con eventi che spaziano dalla graphic novel su Beatrice Bugelli al Festival del Giallo e Oriana Fallaci ... it.blastingnews.com Festival del Lavoro. . Tra gli ospiti del Festival del Lavoro 2026: Marco Montemagno! L'imprenditore digitale e divulgatore porterà al Festival una visione concreta su innovazione, tecnologia e futuro del lavoro. Dal 21 al 23 maggio, a Roma – La Nuvola, un - facebook.com facebook