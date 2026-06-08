Padova l’estate tra musica e danza | le mura tornano a vivere
Quest'estate, le mura di Padova saranno teatro di spettacoli gratuiti di musica e danza che coinvolgeranno i canali e i bastioni della città. Gli eventi sono stati organizzati per far rivivere i luoghi storici e prevedono performance aperte al pubblico, senza costi di ingresso. La programmazione si svolgerà durante i mesi estivi, coinvolgendo artisti e compagnie locali e nazionali. Le iniziative si svolgeranno principalmente all'aperto, in spazi pubblici e monumentali della città.
? Domande chiave? In Breve AcqueMuraLive trasforma i bastioni e i canali di Padova in palcoscenico dal 11 giugno al 16 settembre. Il Comitato Mura di Padova lancia AcqueMuraLive, un festival che restituirà la vivibilità ai canali e alle mura cittadine attraverso musica, teatro e danza. L’iniziativa animerà luoghi storici come Porta Santa Croce, il Bastione Impossibile, la Golena San Massimo, i Giardini della Rotonda, il Bastione Alicorno e l’Arena Romana. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’anello bastionato da semplice monumento da osservare a spazio abitabile per la cittadinanza. Quasi tutti gli eventi prevedono l’ingresso gratuito per il pubblico. Un calendario tra danza storica e ritmi moderni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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