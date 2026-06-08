Padova l’estate tra musica e danza | le mura tornano a vivere

Notizia in breve

Quest'estate, le mura di Padova saranno teatro di spettacoli gratuiti di musica e danza che coinvolgeranno i canali e i bastioni della città. Gli eventi sono stati organizzati per far rivivere i luoghi storici e prevedono performance aperte al pubblico, senza costi di ingresso. La programmazione si svolgerà durante i mesi estivi, coinvolgendo artisti e compagnie locali e nazionali. Le iniziative si svolgeranno principalmente all'aperto, in spazi pubblici e monumentali della città.