Padel a Roma | Coello e Tapia dominano il Foro Italico

Coello e Tapia hanno vinto il torneo di padel al Foro Italico, battendo in finale Brea e Triay. Durante la partita, Brea e Triay hanno affrontato problemi fisici che hanno influito sul loro rendimento. Coello e Tapia hanno totalizzato 15 punti diretti e mantenuto un’alta percentuale di prime palle, dominando gli scambi cruciali. La coppia vincente ha chiuso il match con un punteggio di 6-3, 6-4.

Come hanno gestito Brea e Triay i problemi fisici durante il torneo? Quali statistiche hanno determinato la vittoria di Coello e Tapia in finale? Perché la coppia Brea-Triay ha faticato a vincere le ultime finali? Quanto ha influito l'affluenza record sul successo del Premier Padel a Roma??? In Breve Brea e Triay battono Sanchez e Ustero con 6-1 e 7-5. Coello e Tapia vincono la finale contro Chingotto e Galan 7-5 7-6. Oltre 9mila spettatori hanno assistito alle finali al Foro . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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FINAL Padel Highlights | Coello & Tapia vs Chingotto & Galán

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