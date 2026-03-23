Prima scorribanda americana per il circuito Premier Padel in questo 2026 e prima doppia affermazione per le coppie che comandano il ranking FIP. A Cancun, nel terzo appuntamento stagionale, la precoce eliminazione di Chingotto-Galan ha favorito Arturo Coello e Agustin Tapia in campo maschile, mentre tra le donne Gemma Triay e Delfi Brea hanno bissato il successo ottenuto nella scorsa tappa a Gijon. Nelle Asturie avevano trionfato anche i “Chingalan”, che invece in Messico si sono fatti sorprendere ai quarti di finale: a estrometterli dal torneo è stata la “pareja” formata dalla leggenda Sanyo Gutierrez e dal talentuoso Gonza Alfonso, poi battuti in semifinale da Lebron-Augsburger. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Premier Padel, a Cancun conferme per i numeri uno: vincono Coello-Tapia e Brea-Tray

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