Tu e Sinner battereste Tapia e Coello a padel? | la risposta di Alcaraz spiazza tutti

Durante un’intervista, il tennista spagnolo ha affermato che lui e il collega italiano sarebbero in grado di battere i due avversari in una partita di padel, sostenendo con sicurezza la propria vittoria. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni tra gli appassionati di sport. Alcaraz ha espresso questa opinione in modo deciso, senza ulteriori dettagli sulle modalità del confronto.

“Io e Sinner contro Coello e Tapia a padel? Vinciamo noi, senza dubbio”. Carlos Alcaraz lo dice con il sorriso di chi scherza ma neanche troppo: battuto nei giorni scorsi nel Masters 1000 di Miami da Sebastian Korda, lo spagnolo è rimasto a Miami, e prima di tornare in Europa si è goduto lo spettacolo del padel. Accolto dal presidente della Fip Luigi Carraro, dal Ceo di Premier Padel David Serrahima e dalla leggenda Fernando Belasteguin, direttore del Miami Premier Padel P1, Alcaraz è tornato al Convention Center per il secondo anno consecutivo e salutato tanti amici. CARLOS - L’abbraccio con Agustin Tapia e Arturo Coello, poi quelli con Mike Yanguas e Franco Stupaczuk, prima di assistere ai match seduto in prima fila in tribuna autorità accanto al presidente Carraro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Tu e Sinner battereste Tapia e Coello a padel?": la risposta di Alcaraz spiazza tutti Articoli correlati Leggi anche: Premier Padel, si ricomincia. Coello-Tapia re sotto gli occhi di CR7 Premier Padel: a Gijon reazione dei "Chingalan", Coello-Tapia koCi voleva l’aria ormai primaverile delle Asturie, per ridare un po’ di fiato agli avversari di Arturo Coello e Agustin Tapia.