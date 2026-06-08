Pace diritto a non emigrare sacralità della vita | 10 minuti di applausi per Papa Leone XIV

Da secoloditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una cerimonia pubblica, il Papa è stato applaudito per dieci minuti dopo aver pronunciato un discorso in cui ha ribadito il diritto a non emigrare e ha sottolineato la sacralità della vita. La folla ha reagito con standing ovation, acclamando con entusiasmo le sue parole. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici del discorso o sull’evento.

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Dieci minuti di applausi. Tutti in piedi, tra sorrisi e grida “Viva il Papa”. Un ringraziamento e un plauso trasversale che ha unito tutte le forze politiche: è così che il Parlamento spagnolo ha salutato il Pontefice Leone XIV al termine del suo intervento a Palacio de las Cortes, durato sette minuti. Il massimo rappresentante della Chiesa di Pietro è tornato in Spagna a distanza di quindici anni dall’ultima volta, quando al suo posto c’era Benedetto XVI. Per la prima volta però un Papa ha parlato all’assemblea degli eletti. E probabilmente in molti di coloro che lo hanno ascoltato pronunciare il suo discorso dallo scranno più alto dell’aula, avranno pensato che il grande teologo, padre del Catechismo della Chiesa cattolica e teorico delle radici cristiane dell’Europa fosse ancora al suo posto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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