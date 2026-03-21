Papa Leone XIV ha partecipato all’assemblea generale del Movimento dei Focolari, chiedendo di fermare l’odio e promuovere un popolo della pace. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di aumentare l’unità, la trasparenza e la responsabilità tra i membri del movimento per contrastare divisioni e violenza. La sua presenza ha acceso un dibattito sulla necessità di rafforzare questi valori.

Papa Leone all'assemblea generale del Movimento dei Focolari, fa un richiamo netto: più unità, trasparenza e responsabilità per contrastare divisioni e violenza Un richiamo chiaro, diretto, senza troppi giri di parole.Papa Leone XIVha incontrato i partecipanti all’assemblea generale delMovimento dei Focolari,riuniti a Centro Mariapoli diCastel Gandolfo,e ha messo al centro un tema preciso:fermare la deriva di divisione e odio. Prima del discorso, anche unmomento più leggero, arrivato con un’ora di ritardo per gli impegni della mattinata, il Pontefice ha scherzato con i presenti: “Forse avete portato un pranzo al sacco. grazie per la pazienza”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV ai Focolari: ‘Fermare l’odio, serve un popolo della pace’

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