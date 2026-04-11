In un intervento pubblico, un rappresentante della Chiesa ha rivolto un appello ai leader mondiali, invitandoli a fermare le loro attività militari e a concentrarsi sulla pace. Lancia un messaggio di responsabilità, esortando i governanti a sedersi al tavolo del dialogo e della mediazione, evitando di alimentare conflitti e riarmo. Le sue parole puntano a sensibilizzare sull’urgenza di un impegno condiviso per il cessate il fuoco e la risoluzione pacifica delle controversie.

“Vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle nazioni. A loro gridiamo: fermatevi! È il tempo della pace! Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte!”. Così Papa Leone XIV, nella basilica di San Pietro alla veglia di preghiera per la pace. Il Papa ha sottolineato che “vi è però, non meno grande, la responsabilità di tutti noi, uomini e donne di tanti Paesi diversi: un’immensa moltitudine che ripudia la guerra, coi fatti, non solo a parole. La preghiera ci impegna a convertire ciò che resta di violento nei nostri cuori e nelle nostre menti:...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: "Governanti delle nazioni fermatevi, è il tempo della pace"

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