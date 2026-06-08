Over 55 e ingaggiati al massimo per due anni | la carica dei manager temporanei che salvano le piccole imprese
L'81% delle imprese italiane utilizza l’interim management, assumendo dirigenti di alto livello con contratti temporanei di massimo due anni. Questa soluzione viene adottata principalmente da piccole aziende che cercano supporto per periodi limitati. La maggior parte dei manager temporanei ha più di 55 anni ed è ingaggiata per periodi che raramente superano i due anni. La pratica si diffonde come strategia per affrontare esigenze specifiche senza impegni a lungo termine.
L'ottantuno per cento delle imprese italiane conosce l'interim management, cioè la possibilità di assumere dirigenti di alto livello con contratti a tempo determinato da pochi mesi a un massimo di due anni. Tuttavia, solo il 35,1 per cento lo ha inserito nei propri processi organizzativi. Il dato. 🔗 Leggi su Today.it
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