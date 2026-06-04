Necessario un accesso al credito più agevole per le piccole imprese

"Il Rapporto Economia presentato alla Camera di Commercio restituisce un quadro fra luci e ombre proprio nei comparti di più stretta competenza della nostra associazione": lo scrive in una nota Confcommercio Lucca che sottolinea come il commercio continui ad arretrare. Se da una parte la grande distribuzione sembra non conoscere crisi le vendite al dettaglio, deflazionate dall’inflazione, segnano un calo reale dello 0,9 per cento. La rete fisica si assottiglia: 11359 localizzazioni tra dettaglio e pubblici esercizi (meno 2%, pari a circa 250 attività), con il commercio in sede fissa giù del 3% e cali marcati nell’abbigliamento (meno 5 per cento), nelle calzature (meno 6%) e nella ferramenta (meno 8%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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