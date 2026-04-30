Emilia-Romagna | il credito schiaccia le piccole imprese al 7,6%

A giugno 2025, in Emilia-Romagna, il tasso di interesse per le micro imprese ha raggiunto il 7,6%, segnando una crescita rispetto ai mesi precedenti. Contestualmente, i prestiti alle piccole realtà locali sono diminuiti del 3,7%, con ripercussioni sul settore manifatturiero e sulle imprese di piccole dimensioni. Questi dati evidenziano un incremento dei costi di credito e una contrazione dei finanziamenti disponibili per le aziende locali.

? Cosa sapere In Emilia-Romagna il tasso per le micro imprese sale al 7,6% a giugno 2025.. Il calo dei prestiti del 3,7% penalizza il manifatturiero e le piccole realtà locali.. A dicembre 2025, il costo del credito per le imprese in Emilia-Romagna è rimasto superiore di 168 punti base rispetto ai livelli registrati a giugno 2022, evidenziando la persistenza di una stretta monetaria che non accenna a placarsi. L’analisi condotta dall’ufficio studi Lapam Confartigianato delinea un quadro economico complesso, dove le tensioni geopolitiche in Medio Oriente agiscono da catalizzatore per l’instabilità dei prezzi energetici. Se i costi di petrolio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emilia-Romagna: il credito schiaccia le piccole imprese al 7,6% Notizie correlate Certificazioni in Emilia-Romagna: 3 milioni per le imprese, corri!La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione 3 milioni di euro per aiutare le imprese locali a ottenere certificazioni aziendali, con domande... Credito italiano: ripresa a macchia di leopardo, piccole imprese ancora a rischio finanziario.L'economia italiana mostra segnali di ripresa nel flusso di credito, con un aumento complessivo dei prestiti a famiglie e imprese a gennaio 2026. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Grandine in Emilia Romagna: i video; Siglato l’accordo triennale tra le Bonifiche e la rete degli Istituti Agrari dell’Emilia Romagna; Un ecografo per la comunità: nuova tecnologia alla Casa della Comunità di Castel Bolognese; Piattaforma Ccnl Credito: le Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori dal 4 maggio al 10 luglio. Sanità, in Emilia-Romagna 272 nuove apparecchiature ad alta tecnologia già in funzione con i fondi Pnrr Per quanto riguarda l'Aou di Modena si tratta di: 1 acceleratore lineare, 3 angiografi, 3 Tac, 2 mammografi, 15 sistemi radiologici, 2 ecografi. Per l'Ausl di - facebook.com facebook Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: al mattino sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della copertura. Dal pomeriggio sui rilievi appenninici possibili rovesci. In serata, piogge a partire dalla pianura settentrionale max 20/24°C x.com