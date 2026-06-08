Ottaviano e Sorrento | trionfano Federico e Fattorusso alle urne

Notizia in breve

Federico ha vinto le elezioni a Ottaviano e Sorrento, ottenendo il supporto di sette liste. La sua amministrazione dovrà affrontare la gestione dei servizi pubblici e trovare un equilibrio tra le diverse forze politiche. La transizione richiederà di mediare tra le varie istanze rappresentate dalle liste, senza indicazioni specifiche su come procederà. La vittoria ha portato alla guida dei due comuni, ma non sono stati forniti dettagli sui progetti futuri o sulle sfide immediate.