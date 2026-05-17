Elezioni a Sorrento confronto tra i candidati | stoccata di Fattorusso

Da napolitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un dibattito pubblico a Sorrento, i tre candidati sindaci si sono confrontati su questioni rilevanti per la città. Uno di loro, il candidato Corrado Fattorusso, ha partecipato in modo calmo e dettagliato, offrendo risposte precise e pertinenti alle domande poste. La discussione ha toccato temi fondamentali per la comunità locale, con ogni candidato che ha espresso le proprie posizioni e proposte. L’evento si è svolto in un clima di confronto diretto tra le diverse visioni per il futuro di Sorrento.

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Pratico, pacato e concretamente visionario l’intervento del candidato sindaco Corrado Fattorusso che ha risposto con dovizia di particolari e pertinenza al confronto pubblico che ha visto i tre candidati sindaci di Sorrento esporsi su alcune delle tematiche più care alla città, fornendo risposte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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