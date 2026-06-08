Il sindaco di Ottana, in provincia di Nuoro, agli arresti domiciliari, è stato rieletto per la terza volta. I cittadini hanno confermato la fiducia nel primo cittadino, nonostante le restrizioni. La sua rielezione è stata formalizzata nelle ultime ore, con il voto che ha confermato la maggioranza. La vittoria è avvenuta nonostante le accuse che lo riguardano e la presenza dei domiciliari. La decisione dei cittadini ha suscitato attenzione locale.

Quello di Ottana, in provincia di Nuoro, è decisamente un caso singolare: i cittadini si schierano con il sindaco Franco Saba, da qualche settimana agli arresti domiciliari, rieleggendolo alla guida del Comune per il terzo mandato consecutivo. Il primo cittadino, unico candidato con la lista civica “Uniti per Ottana”, è coinvolto in un’inchiesta giudiziaria ed è attualmente sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari. Saba è indagato per tentata concussione nell’ambito dell’inchiesta su un progetto di impianto di accumulo energetico nella zona industriale del paese. Secondo l’ipotesi accusatoria avrebbe esercitato pressioni per favorire l’assunzione di un consigliere di maggioranza come supervisore del nuovo impianto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ottana, sindaco agli arresti domiciliari rieletto per la terza volta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ottana, sindaco agli arresti domiciliari: indagine sull’impianto B.E.S.S.Un sindaco del Comune di Ottana si trova ora agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che riguarda l'impianto B.

Andrea Painini è stato rieletto (per la terza volta) a capo di Confesercenti MilanoAndrea Painini è stato riconfermato alla guida di Confesercenti Milano per la terza volta consecutiva.

Temi più discussi: Ottana rielegge Saba, ma il sindaco è agli arresti domiciliari – Ecco cosa succede; Ottana, il paese si schiera dalla parte del sindaco Saba ai domiciliari; Amministrative in Sardegna, già eletti i primi sindaci per quorum raggiunto: i nomi; Non poteva pagare l’hotel, oggi può vincere il Roland Garros: chi è Chwalinska, finalista a sorpresa.

Ottana rielegge Saba, ma il sindaco è agli arresti domiciliari – ecco cosa succedeOttana Il paese dimostra tutta la sua fiducia per il sindaco Franco Saba, agli arresti domiciliari ma premiato dal quorum. Quello delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale e ... msn.com

Tentata concussione, arrestato un sindaco nel Nuorese(ANSA) - OTTANA, 21 MAG - La Polizia di Stato ha arrestato il sindaco di Ottana (Nuoro), Franco Saba, e ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora a un' altra persona per il reato di tenta ... msn.com