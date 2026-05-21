Ottana sindaco agli arresti domiciliari | indagine sull’impianto BESS

Un sindaco del Comune di Ottana si trova ora agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che riguarda l'impianto B.E.S.S. e le sue attività. L'indagine si concentra su alcune operazioni portate avanti a Bergamo, in cui sarebbe coinvolto un privato. Sono in corso verifiche sulle modalità con cui è stata gestita la manovra per esercitare il controllo sull'impianto, senza ancora dettagli ufficiali sulle procedure adottate. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità giudiziarie.

? Punti chiave Chi è il privato coinvolto nelle operazioni a Bergamo?. Come si è concretizzata la manovra per controllare l'impianto B.E.S.S.?. Quali prove digitali hanno portato la Guardia di Finanza a sequestrare?. Perché le indagini sono partite dal monitoraggio delle proteste locali?.? In Breve Interrogatorio preventivo secondo riforma Nordio avvenuto l'11 maggio 2026.. Indagini DIGOS Nuoro avviate nel 2024 per tensioni gestione impianti energetici.. Perquisizioni estese tra Nuoro e Bergamo con sequestro di numerosi dispositivi elettronici.. Accusa di tentata concussione per inserire consigliere di maggioranza nell'impianto B.E.S.S.. Alle prime ore dell’alba di questo giovedì 21 maggio 2026, la Polizia di Stato ha eseguito gli arresti domiciliari per il sindaco di Ottana Franco Saba, accusato di tentata concussione in concorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ottana, sindaco agli arresti domiciliari: indagine sull’impianto B.E.S.S.

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