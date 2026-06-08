Ostia vigilanza armata h24 alla Vecchia Pineta | affidamento da quasi 45mila euro

A Ostia, è stato affidato il servizio di vigilanza armata 24 ore su 24 alla Vecchia Pineta, uno stabilimento balneare di piazzale dell’Aquilone. La gestione del servizio, per un importo di circa 45 mila euro, è stata formalizzata da Risorse per Roma con un affidamento urgente. La vigilanza coprirà ogni momento della giornata, garantendo sicurezza all’interno dell’area.

Ostia, 8 giugno 2026 – Vigilanza armata giorno e notte alla Vecchia Pineta di Ostia. Risorse per Roma ha formalizzato l’affidamento urgente del servizio di guardiania h24 presso lo stabilimento balneare di piazzale dell’Aquilone n. 4, sul litorale romano. La procedura, pubblicata sulla piattaforma TuttoGare di Risorse per Roma, riguarda una richiesta di offerta per un servizio da affidare in urgenza. L’appalto è indicato come affidamento direttoRDO, con un valore complessivo di 44.928 euro oltre Iva e CIG BBAF134512. Il servizio dopo il sequestro dello stabilimento. La determina richiama quanto accaduto il 14 maggio 2025, quando le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro preventivo dello stabilimento balneare, disposto dai competenti uffici della Procura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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