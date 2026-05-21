Il delivery del crack e i turni H24 nelle case rosse | nomi e retroscena della cassaforte da un milione di euro di Ostia Nuova

Nell’inchiesta di Ostia Nuova sono emersi dettagli su un'organizzazione di spaccio che opera con consegne di crack 24 ore su 24, tutto l’anno. L’attività coinvolge rapporti familiari e si concentra sulla vendita di circa 100-150 dosi quotidiane, con picchi di 200 durante i fine settimana. Le indagini hanno ricostruito anche il funzionamento di un sistema di consegne che si svolge direttamente nelle case di clienti e collaboratori. La rete si muove senza sosta, garantendo un flusso costante di droga.

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