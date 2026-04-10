Ostia blitz al Capanno Beach Club | sequestro parziale e caos

Venerdì 10 aprile 2026, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento al Capanno Beach Club di Ostia, che ha portato al sequestro di una parte della struttura. L’operazione ha coinvolto un’area precisa dello stabilimento e ha causato momenti di confusione tra i presenti. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle motivazioni dell’intervento o alle persone coinvolte.

Un intervento delle forze dell’ordine ha interessato una porzione del Capanno Beach Club di Ostia questo venerdì 10 aprile 2026, colpendo un’area specifica dello stabilimento. La Polizia Locale di Roma Capitale e la Guardia di Finanza hanno infatti disposto il sequestro parziale della struttura, portando i gestori a intervenire tempestivamente per rassicurare l’utenza sulla continuità dei servizi offerti. La vicenda si è concentrata su un settore delimitato del complesso balneare, che secondo la versione dei responsabili della gestione sarebbe stato oggetto di un provvedimento dovuto esclusivamente a zone destinate a futuri interventi di riqualificazione edilizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostia, blitz al Capanno Beach Club: sequestro parziale e caos Ostia, sequestro parziale al Capanno. I gestori: “Stabilimento regolarmente aperto”Ostia, 10 aprile 2026 – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stata sequestrata dalla Polizia Locale di Roma Capitale e dalla... Leggi anche: Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: "Restiamo aperti. È tutto un equivoco" Ostia, sequestro parziale al Capanno. I gestori: Stabilimento regolarmente apertoSecondo quanto riferito dai gestori, il provvedimento riguarderebbe esclusivamente un’area circoscritta in fase di riqualificazione edilizia ... ilfaroonline.it Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: Restiamo aperti. È tutto un equivocoNuovo blitz in uno degli stabilimenti di Ostia. Dopo i sigilli alle cabine del V-Lounge ecco un nuovo sequestro, questa volta al Capanno. La guardia di finanza e la polizia locale hanno apposto i nast ... romatoday.it