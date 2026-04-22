Ostia | sequestrato lo stabilimento Arcobaleno Beach

Nella zona di Ostia è stato sottoposto a sequestro lo stabilimento balneare chiamato Arcobaleno Beach. L’intervento è stato disposto a causa di presunti abusi edilizi e dell’assenza di una concessione demaniale valida per la prossima stagione. La decisione è stata presa prima dell’inizio del periodo di apertura previsto per il lido. La proprietà dello stabilimento non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

Abusi edilizi e nessuna concessione demaniale per la stagione alle porte. A essere sequestrato l'Arcobaleno Beach, stabilimento balneare di Ostia. Dopo il sequestro di circa 200 cabine dello stabilimento il Venezia lo scorso mese di marzo e i sigilli alla Spiaggia di Bettina, poi dissequestrata.🔗 Leggi su Romatoday.it Ostia, sequestrato lo stabilimento Arcobaleno: abusi edilizi e assenza di concessione demaniale Notizie correlate Marina Beach, lo stabilimento va all’asta: si parte da 830mila euroRavenna, 3 febbraio 2026 – Andrà all’asta il prossimo 10 marzo presso il Tribunale di Ravenna il bagno Marina Beach di Lido Adriano in viale... Ostia, il TAR assegno lo stabilimento Battistini e chiude la stagione dei ricorsiUna nuova vita per lo stabilimento Battistini di Ostia che, dopo una sentenza del TAR del Lazio, cambia gestione. Approfondimenti e contenuti Ostia: stagione balneare al via tra sequestri, ritardi e incertezzeOstia, 22 aprile 2026 – E’ avvolto nelle nebbie il futuro della stagione balneare per Ostia, Castelporziano e Capocotta. L’unica notizia pressochè certa è che le attività, quelle in regola, a quanto ... ilfaroonline.it Ostia, nuovi sequestri al Capanno: sigilli al bar dello stabilimentoVigili e finanzieri al lido su piazzale Magellano: l'anno scorso il locale era stato già sequestrato dalla Procura per abusi edilizi ... roma.corriere.it