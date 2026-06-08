Osn rai e fondazione accademia di musica | il concerto torinese di professione orchestra

Da torinotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 11 giugno alle 20 si terrà a Torino il primo concerto di Professione Orchestra, un progetto formativo nato dalla collaborazione tra la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. L’evento rappresenta l’esordio dal vivo del percorso professionalizzante volto a formare giovani musicisti attraverso concerti e attività pratiche. La serata si svolgerà in una sede cittadina dedicata agli eventi culturali.

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Il primo appuntamento dal vivo di Professione Orchestra - il percorso formativo professionalizzante nato dalla partnership tra la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e Torino e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI - è con il concerto di giovedì 11 giugno alle 20.30 presso l’Auditorium. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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