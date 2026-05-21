Al Teatro Petrarca il concerto con Giovanni Andrea Zanon e l’Orchestra da camera dell’Accademia di Santa Cecilia
Il Teatro Petrarca ha ospitato un concerto con l’Orchestra da camera dell’Accademia di Santa Cecilia e il violinista Giovanni Andrea Zanon. L’evento si è svolto a Arezzo il 21 maggio 2026. Tra i brani eseguiti figuravano la Serenata “Eine kleine Nachtmusik” in Sol Maggiore per orchestra d’archi e il Concerto “Strasburgo” per violino e orchestra. La serata ha visto l’esecuzione di composizioni di musica classica note e apprezzate dal pubblico presente.
Arezzo, 21 maggio 2026 – Le vette della musica classica - la Serenata “Eine kleine Nachtmusik” in Sol Maggiore per Orchestra d’archi K 525, il Concerto “Strasburgo” per violino e orchestra n. 3 in Sol Maggiore K 216 e la Sinfonia “Praga” n. 38 in Re Maggiore K 504, tre capolavori di Mozart - saranno interpretati domenica 31 maggio alle ore 17 al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12) dal talento del violinista Giovanni Andrea Zanon insieme all’Orchestra da camera dell’Accademia di Santa Cecilia diretta dal M° Johann Sebastian Guzman. L’appuntamento speciale, in occasione della Festa della Repubblica e in collaborazione con la Prefettura di Arezzo conclude la quinta edizione della Stagione Concertistica Aretina (SCA), organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo, con il sostegno del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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