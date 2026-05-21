Al Teatro Petrarca il concerto con Giovanni Andrea Zanon e l’Orchestra da camera dell’Accademia di Santa Cecilia

Il Teatro Petrarca ha ospitato un concerto con l’Orchestra da camera dell’Accademia di Santa Cecilia e il violinista Giovanni Andrea Zanon. L’evento si è svolto a Arezzo il 21 maggio 2026. Tra i brani eseguiti figuravano la Serenata “Eine kleine Nachtmusik” in Sol Maggiore per orchestra d’archi e il Concerto “Strasburgo” per violino e orchestra. La serata ha visto l’esecuzione di composizioni di musica classica note e apprezzate dal pubblico presente.

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